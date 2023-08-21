العالم اليوم - بالفيديو.. كيف يكون شكل العسل في الفضاء؟

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. كيف يكون شكل العسل في الفضاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:21 صباحاً - نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فيديو وثق فيه شكل العسل من الفضاء.

وقال النيادي في حسابه على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا: "شو رايكم بشكل العسل في الفضاء، بقي عندي بعض العسل الإماراتي اللي أتناوله بين فترة وأخرى، فوائده كثيرة ومهمة لصحة رواد الفضاء".

ويوثق النيادي بين الحين والآخر الظواهر والأحداث بمقاطع الفيديو خلال رحلته الفضائية الطويلة.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح يوم آذار الماضي.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.

وسيشارك بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.