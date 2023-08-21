العالم اليوم - أوكرانيا تعتزم إبرام اتفاق مع شركات تأمين لتغطية سفن الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، الاثنين، نقلا عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان، أن أوكرانيا تضع اللمسات الأخيرة على خطة مع شركات تأمين عالمية لتغطية سفن الحبوب التي تسافر من وإلى موانئها على البحر الأسود.

وقال جريبان للصحيفة إنه يجري إعداد الصفقة في الوقت الراهن، مضيفا أنها تناقش باستمرار "بين الوزارات المعنية وكذلك البنوك المحلية ومجموعات التأمين الدولية بما في ذلك لويدز في لندن.

وتستخدم أوكرانيا حاليا نهر الدانوب لتصدير حبوبها، وينقل جزء كبير منها عبر النهر ويصل في النهاية إلى البحر الأسود على الحدود الأوكرانية الرومانية.

وقد كثّفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الدانوب والبحر الأسود منذ انسحابها من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا ودخل حيز التنفيذ في صيف 2022.

وقد أتاح الاتفاق تصدير الحبوب من موانئ جنوب أوكرانية رغم الحصار الذي فرضته روسيا.

في الأثناء، يبحث المجتمع الدولي عن سبل لتأمين طرق تصدير الحبوب في الوقت المناسب لموسم الحصاد في الخريف، علما بأن أوكرانيا وروسيا من أكبر الدول المصدرة للحبوب.

وانسحبت روسيا من اتفاق الحبوب بعدما قالت إنه لم يحقّق هدفه المتمثل في إفادة السكان المحتاجين، وخاصة في دول إفريقيا التي تسعى موسكو إلى تعزيز العلاقات معها لتجنب العزلة على الساحة العالمية.

ويوم الخميس الماضي، صلت أول سفينة شحن غادرت أوكرانيا عقب انتهاء اتفاق الحبوب إلى المياه التركية رغم الحصار الروسي، بحسب ما أظهرت مواقع متابعة حركة الملاحة البحرية.

غادرت السفينة "جوزيف شولت" التي ترفع علم هونغ كونغ ميناء أوديسا الأوكراني الأربعاء، في تحد لروسيا التي هددت بإغراق مثل هذه السفن منذ أن رفضت في يوليو تمديد اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر بحري آمن.