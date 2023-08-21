العالم اليوم - 5 مليارات يورو دعما سنويا لأوكرانيا منذ هذه الدولة

انتم الان تتابعون خبر 5 مليارات يورو دعما سنويا لأوكرانيا منذ هذه الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 09:22 صباحاً - قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها حوالي خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنويا.

وألمانيا من أكبر الدول المانحة لأوكرانيا منذ بدء الصراع مع روسيا، وقالت إنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.

وفي مايو على سبيل المثال أعلنت ألمانيا عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مسيرة.

وترددت ألمانيا في البداية في تقديم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الحرب الروسية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد القتال.