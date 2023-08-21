العالم اليوم - بالفيديو.. مشهد مؤثر لأنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأنثى باندا تحتضن صغيرها في القفص بعد خضوعه لفترة علاج قصيرة.

وظهر صغير الباندا في حضن والدته السعيدة بعودته في مشهد مؤثر للغاية. والباندا حيوان ضخم من عائلة الدب موطنه الأصلي جنوب وسط وجنوب غرب الصين. الذكور أكبر حجماً من الإناث وتزن نحو 110 كيلوغرامات، أما الإناث فتزن نحو 95 كيلوغراما. تعتبر دببة الباندا من الحيوانات الذكية التي تتعلّم بسرعة، لكنها حيوانات الكسولة لا تتحرك كثيراً وحركتها بطيئة.

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