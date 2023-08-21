العالم اليوم - الجيش السوداني يحبط هجوما على مقر "سلاح المدرعات"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش السوداني، الإثنين، إن القوات المسلحة قتلت وجرحت المئات من عناصر الدعم السريع أثناء محاولتهم عدة مرات اقتحام مقر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوبي الخرطوم.

وذكر المصدر ذاته أن 6 مدنيين في منطقة السلمة وسيدتين بمنطقة كرري البلد نتيجة لسقوط قذائف هاون أطلقها المهاجمون أثناء انسحابهم.

واتهم المتحدث قوات الدعم السريع بأنها جندت خلال هذه الهجمات "عددا كبيرا من القصر وصغار السن".

وفي وقت سابق، تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية، جنوب الخرطوم، من إفشال عدد من المحاولات من قبل المليشيا المتمردة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة.

وبعد مرور أكثر من 126 يوما على اندلاع القتال، تتواصل العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موقعة المزيد من المدنيين، في العديد من المناطق بالسودان.

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