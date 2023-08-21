العالم اليوم - نيكي الياباني يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 11:21 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع، الاثنين، في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكي التعاملات مرتفعا 0.37 بالمئة عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتراجع المؤشر 3.15 بالمئة الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21 بالمئة هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر لفترة وجيزة، الاثنين، بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة عند 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الأسهم الرابحة وارتفع أربعة بالمئة مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكي.