العالم اليوم - قتلى وجرحى بحادث سير مروع في تركيا.. وكشف الأسباب

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى بحادث سير مروع في تركيا.. وكشف الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 11:21 صباحاً - أفاد مسؤولون بأن حافلة ركاب انحرفت عن الطريق وتحطمت في قناة صغيرة على جانب طريق بوسط تركيا، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 19 آخرين.

وقال حاكم ولاية يوزغات بوسط تركيا، محمد علي أوزكان إن سائق الحافلة فقد السيطرة على السيارة التي عبرت إلى المسار المقابل ثم انزلقت في القناة بالقرب من مدينة يوزغات عاصمة الولاية.

كانت الحافلة متجهة من سيفاس- على بعد حوالي 240 كيلومترا شرق يوزغات- إلى إسطنبول.

وذكر أوزكان أن 11 راكبا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفي راكب في وقت لاحق بالمستشفى.

وقال إن الجرحى يعالجون في مستشفيات قريبة، مشيرا إلى أن أحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف أوزكان إن التحقيق جار في سبب الحادث، مضيفا أنه يبدو أنه نتيجة "إهمال" السائق.