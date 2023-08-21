العالم اليوم - مصر.. قرار رسمي من وزارة النقل بعد صورة "الأكل فوق البوابات"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قرار رسمي من وزارة النقل بعد صورة "الأكل فوق البوابات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 01:19 مساءً - أعلنت وزارة النقل في مصر، الإثنين، أنها أحالت 3 أشخاص للتحقيق، بعد انتشار صور لهم وهم يتناولون الطعام فوق بوابات المرور الإلكترونية بمحطة قطار القاهرة الرئيسية.

وأثارت الصورة التي تظهر 3 موظفين يتناولون الطعام على البوابات، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن طريقة التعامل مع هذه البوابات الإلكترونية، التي تم تركيبها حديثا لتنظيم دخول وخروج الركاب.

وقالت الوزارة في بيان: "فور رصد الصورة المتداولة بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة، قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك".

وتابعت الوزارة: "هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات (من 6 إلى 8 ساعات يوميا)، ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة".

وشددت على أنه "غير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل، سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة".

وأضاف بيان الوزارة: "يمكن لكافة العاملين بمحطات السكك الحديدية تناول الوجبات في فترة الراحة في الكافيتريات المنتشرة بكافة محطات السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية، كما أن وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة، ومنها على سبيل المثال الكافيتريا داخل مبنى وزارة النقل بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد البيان: "وزارة النقل لا تتواني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه كل مقصر، وذلك طبقا لمبدأ الثواب والعقاب للحفاظ على سير وانضباط منظومة العمل، ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية".

كما أكدت وزارة النقل أن "هذه الواقعة فردية"، وأن "كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب".