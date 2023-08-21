قتلى وجرحى بحادث سير مروع في تركيا

قتلى وجرحى بحادث سير مروع في تركياادى حادث سير مأساوي في مدينة يوزغات وسط تركيا اليوم الاثنين الى مصرع 12 شخصا واصابة 19 اخرين.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مكتب محافظ يوزغات التركية في بيان قوله، إن الحافلة انقلبت على طريق المدينة أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول.

من جانبه أشار وزير العدل التركي، يلماز تونغ، عبر حسابه على منصة "X"، إلى أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن ولاية هاتاي جنوبي تركيا، شهدت الشهر الماضي، حادث سير مروعا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب نحو 30 آخرون بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها.