العالم اليوم - برشلونة يعير ظهيره الأيمن مجددا.. وقد يتخلص منه

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يعير ظهيره الأيمن مجددا.. وقد يتخلص منه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:22 مساءً - انتقل الظهير الأيمن الأميركي سيرجينو ديست من برشلونة إلى أيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة، حسبما أفاد بطل الدوري الإسباني، الإثنين.

وقال النادي الكتالوني في بيان إن ديست (22 عاما) سيعار "حتى 30 يونيو 2024"، مضيفا أن النادي الهولندي لديه "خيار الشراء" نهائيا.

وتابع "يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية في حالة البيع في المستقبل".

وهذه تعد الإعارة الثانية لديست، الذي خاض الموسم الماضي بقميص ميلان الإيطالي معارا أيضا.

يشار إلى أن ديست الذي يدافع عن ألوان المنتخب الأميركي منذ 2019 وخاض معه 26 مباراة حتى الآن، بينها 4 في مونديال قطر نهاية العام الماضي، ولد في هولندا.

وتعاقد برشلونة مع اللاعب عام 2020 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، وخاض 72 مباراة بألوان الـ"بلوغرانا".