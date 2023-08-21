العالم اليوم - بعد تهديدات أوكرانيا..صربيا تتعهد بتزويد المجر بالغاز الروسي

انتم الان تتابعون خبر بعد تهديدات أوكرانيا..صربيا تتعهد بتزويد المجر بالغاز الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قال وزير الخارجية المجري، الأحد، إن صربيا ستزود المجر بشحنات أكبر من الغاز الطبيعي الروسي في حال مضت أوكرانيا في قرارها بوقف اتفاقية نقل الغاز مع روسيا.

قال الوزير بيتر سيارتو، في رسالة مسجلة، إن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست، وأكد له استعداد صربيا لتزويد بودابست بشحنات أكبر من الغاز الروسي إذا رفضت كييف تمديد اتفاقية تسمح بمروره عبر الأراضي الأوكرانية.

جاءت هذه الأنباء بعد إعلان وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، احتمالية ألا تمدد كييف اتفاقية نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى الدول الأوروبية عبر أوكرانيا.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الصفقة العام المقبل.

تحصل المجر على ما يقرب من 80 بالمئة من غازها الطبيعي من روسيا - عبر خط أنابيب ترك ستريم الذي يمر عبر صربيا إلى جنوبها - وقد عارضت بشدة العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وحتى بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، سعت المجر للحصول على النفط والغاز الروسي، بحجة أهميته لأمن الطاقة فيها.