العالم اليوم - الأمن الأوكراني يعتقل "جاسوسا" بعد انفجار مطعم البيتزا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 04:20 مساءً - ذكرت وكالة الأمن الأوكرانية، الإثنين، أنها اعتقلت جاسوسا يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

انفجار المطعم قتل 11 شخصا أوضحت وكالة الأمن الأوكرانية في بيان أن الجاسوس، الذي كان يعمل محاميا في منطقة كراماتورسك في دونيتسك، عاش بين عامي 2019- 2022 داخل الأراضي الروسية، على ما أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

قالت: "إنه كان على اتصال مع جهاز أمني في الدولة المعتدية" في إشارة إلى روسيا.

شهدت كراماتورسك هجوما صاروخيا داميا على مطعم بيتزا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

ذكرت الشبكة البريطانية أنه جرى القبض على هذا الشخص قرب المطعم المستهدف في يونيو الماضي. نشرت المخابرات الأوكرانية صورة تظهر اثنين من عناصرها وهما يمسكان بالمتهم الذي بدا مسنا.

اتهمت المخابرات الأوكرانية الشخص بأنه جمع معلومات حول تحركات القوات عبر نقاط التفتيش على الجبهة قرب كراماتورسك ونقلها إلى المخابرات الروسية.

يواجه هذا الرجل عقوبة السجن التي تصل إلى 15 عاما.

قالت المخابرات الأوكرانية إنها جمعت أدلة تدين هذا الشخص، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية وبطاقات مصرفية تلقى عبرها دفعات مالية من جانب روسيا.

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