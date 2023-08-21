العالم اليوم - زيلينسكي: أثق من أن روسيا ستخسر الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، الإثنين، أنه "واثق" من أن روسيا ستخسر الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي أثناء زيارته كوبنهاغن: "اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب. أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا".

وقوبل خطاب الرئيس بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين، الذين لوحوا بأعلام أوكرانية.

وأدلى زيلينسكي بتصريحاته غداة إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات "إف 16" الأميركية لتعزيز قدراتها الجوية، بينما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد لصد القوات الروسية في الشرق.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الأهم هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معا، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة".

وتابع زيلينسكي: "سيكون نصرا مشتركا. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا".

وخلال زيارة أجراها الرئيس الأوكراني الأحد للدنمارك، قالت رئيسة الوزراء ميتي فيريديريكسن إن بلدها سيرسل 19 مقاتلة من طراز "إف 16"، 6 منها بحلول نهاية هذا العام و8 العام المقبل و5 عام 2025.

والإثنين حذر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، من أن قرار كوبنهاغن يشكل "تصعيدا" للنزاع.

وقال باربين: "بالاختباء وراء فرضية أن على أوكرانيا نفسها تحديد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ألا تترك لأوكرانيا أي خيار سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا".

وتابع: "يدفع هكذا موقف بأوكرانيا نحو الهاوية ويحول شعبها إلى ضحايا جدد".

وفي يوليو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تسليم طائرات "إف 16" لأوكرانيا ستعتبره موسكو بمثابة "تهديد نووي".