العالم اليوم - قتال عنيف حول محيط "نقطة الفصل" في السودان

انتم الان تتابعون خبر قتال عنيف حول محيط "نقطة الفصل" في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 04:20 مساءً - استمرت، الإثنين، لليوم الثاني على التوالي الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمحيط سلاح المدرعات الاستراتيجي في منطقة الشجرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

ويقع سلاح المدرعات على بعد نحو 12 كيلومترا إلى الجنوب من القيادة العامة للجيش ويمتد على مساحة 20 كيلومتر مربع ويضم ألوية مشاة ووحدات لسيارات مدرعة و 5 كتائب دبابات من طرز "تي55 و72 و190" ويقدر عددها بنحو 75 دبابة صالحة للقتال؛ كما يضم مهبطا بديلا للطائرات.

وفي جميع الانقلابات الأربع المكتملة التي شهدها السودان منذ استقلاله في العام 1956 لعب سلاح المدرعات الدور الحاسم في إنجاح تلك الانقلابات لما يمتلكه من قوة ضاربة.

أما في المعركة الحالية فإن أهمية سلاح المدرعات الكبرى تكمن في أنه يعتبر النقطة الأخيرة الحاسمة الفاصلة بين تمركزات وإمدادات قوات الدعم السريع الحالية والقيادة العامة للجيش خصوصا بعد سقوط معسكر اليرموك وقيادة الاحتياطي المركزي في جنوب الخرطوم في يد قوات الدعم السريع.

وأسفرت المعارك المستمرة منذ صباح الأحد عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من المدنيين بسبب القصف الجوي والأرضي العنيف الذي طال المناطق السكنية القريبة من مقر سلاح المدرعات.