العالم اليوم - من بازوم لـ"إيكواس".. رسالة سرية قد تقلب موازين أزمة النيجر

انتم الان تتابعون خبر من بازوم لـ"إيكواس".. رسالة سرية قد تقلب موازين أزمة النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 05:18 مساءً - كشف مصدر مطلع لموقع "دوت الخليج" أن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم حمّل وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الذي أنهى محادثاته مع قادة الانقلاب في نيامي، الأحد، رسالة سرية تتعلق بسلامته هو وزوجته وابنهما، المحتجزين معه داخل قصر الرئاسة منذ وقوع الانقلاب في الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

وفي حين أعلن المجلس العسكري في النيجر عن خطة لنقل السلطة للمدنيين خلال 3 سنوات، رفضت مجموعة "إيكواس" هذه الترتيبات، وقالت إن خططها تمضي كما هي، حيث أكدت استعدادها للتدخل العسكري.

لكن مراقبين أشاروا إلى أن المخاوف المتعلقة بسلامة بازوم وعائلته قد تشكل عائقا أمام أي تدخل عسكري لـ"إيكواس".

وقال محمد خميس الباحث المتخصص في شؤون غرب إفريقيا لموقع "دوت الخليج"، إن أبرز نقاط الخلاف بين وفد "إيكواس" وقادة المجلس العسكري تمثلت في إطلاق سراح بازوم والعودة إلى الحكم المدني، لكنه إشار إلى أن العسكريين مُصرين على المضي قدما في انقلابهم حتى إذا "كلفهم ذلك حياتهم".

وأوضح خميس أن فحوى الرسالة السرية التي ربما يكشف عنها وفد "إيكواس" بعد عودته إلى نيجيريا سيحدد الكثير، مشيرا إلى أن "الشارع في النيجر يترقب ما ستصل إليه الأمور خلال الساعات المقبلة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مسؤول نيجري كبير، قوله إن المحادثات التي جرت بين المجلس العسكري ووفد "إيكواس" لم يسفر عن الكثير.

وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريبا هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني وفد المجموعة الإفريقية، بعد رفض محاولات سابقة.

ووفقا لمحللين، فإن سلامة بازوم قد تشكل العائق الأبرز أمام تدخل "أيكواس" في النيجر.

ويقول أستاذ التاريخ في الجامعات النيجيرية محمد ثاني، إن التجارب السابقة أكدت صعوبة التراجع عن أي انقلاب يقع في أي من دول المنطقة إلا في حالات نادرة جدا.

لكن ثاني يشير، في حديثه لموقع "دوت الخليج"، إلى احتمالية الوصول إلى مقاربة تضمن خروجا آمنا لبازوم وعائلته، ويوضح: "قد يشكل وجود الرئيس المعزول داخل القصر ورقة ضغط للانقلابيين، لكن في نفس الوقت ربما يكون عبئا عليهم".

وفي ذات السياق، أكد مفوض الشؤون السياسية في مجموعة "إيكواس" أن الخطط العسكرية التي تعتزم المجموعة تنفيذها تمضي كما هي، وقال إنها "لن تقبل بعد الآن فترات انتقالية مطولة في المنطقة".

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