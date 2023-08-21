العالم اليوم - بعد تهم الاغتصاب.. مانشستر يونايتد يحسم مصير "نجمه الصغير"

انتم الان تتابعون خبر بعد تهم الاغتصاب.. مانشستر يونايتد يحسم مصير "نجمه الصغير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 06:16 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، أن مهاجمه ميسون غرينوود سيغادر أولد ترافورد بعد تحقيق في مزاعم قيامه بمحاولة اغتصاب تمت تبرئته منها.

وذكر النادي في بيان: "كل المعنيين بمن فيهم ميسون أدركوا الصعوبات التي يواجهها في استئناف مسيرته مع مانشستر يونايتد".

وتابع: "لذلك تم الاتفاق بشكل متبادل على أنه سيكون من الأنسب له القيام بذلك بعيدا عن أولد ترافورد، وسنعمل الآن مع ميسون للوصول لهذه النتيجة".

ما تفاصيل القصة؟

تم اتهام غرينوود، الذي أوقفه يونايتد في يناير 2022 عندما ظهرت اتهامات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمحاولة الاغتصاب والسيطرة على السلوك والاعتداء في أكتوبر الماضي.

كان من المقرر أن يمثل للمحاكمة يوم 27 نوفمبر 2023، ولكن تم إسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه في فبراير الماضي.

وفي بيان لوسائل الإعلام البريطانية، قال غرينوود إنه "ارتكب أخطاء"، مضيفا: "لم أفعل الأشياء التي تم اتهامي بها. كان قرار اليوم جزءا من عملية تشاركية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي".

وأضاف: "أفضل قرار بالنسبة لنا جميعا هو أن اواصل مسيرتي الكروية بعيدا عن أولد ترافورد، حتى لا يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي".