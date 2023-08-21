العالم اليوم - هبوط معظم أسواق الخليج تأثرا بقرار أسعار الفائدة في الصين

انتم الان تتابعون خبر هبوط معظم أسواق الخليج تأثرا بقرار أسعار الفائدة في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 06:16 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الاثنين، إذ خابت آمال المستثمرين بسبب إجراءات التحفيز الأحدث في الصين.

وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام 10 نقاط أساس، وثبتها على أجل خمس سنوات، في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا تخفيضات قدرها 15 نقطة أساس لكليهما.

وهبط مؤشر بورصة قطر بما يزيد على واحد بالمئة، إذ انخفضت معظم الأسهم على المؤشر ومنها مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 2.1 بالمئة.

وتواصل البورصة القطرية مواجهة مخاطر نزولية بفعل ضغوط البيع على جميع قطاعات السوق.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "بي.دي." سويس، إن التقلبات في أسعار الطاقة، ربما تؤثر كذلك على المعنويات.

وتخلى مؤشر السوق السعودي عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.8 بالمئة، ونزل سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.6 بالمئة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.3 بالمئة.

غير أن مؤشر سوق دبي، خالف الاتجاه العام مسجلا ارتفاعا 0.1 بالمئة، بدعم من صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 1.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري EGX30 بنسبة 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.9 بالمئة.

والبورصة المصرية معرضة لخطر التراجع المستمر مع تواصل عمليات البيع وانخفاض أحجام التداول.

وقال تقي الدين إن عدم تخطي المؤشر الرئيسي لذروة سابقة ربما يؤثر على معنويات المستثمرين.