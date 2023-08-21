العالم اليوم - الروبل دون 94 مقابل الدولار مع هدوء السوق بعد أسبوع متقلب

انتم الان تتابعون خبر الروبل دون 94 مقابل الدولار مع هدوء السوق بعد أسبوع متقلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 06:16 مساءً - تراجع الروبل الروسي دون 94 مقابل الدولار، الاثنين، لكن تداوله شهد ثباتا نسبيا بعد واحد من أكثر الأسابيع تقلبا على مدار العام، عندما أدى رفع سعر الفائدة المفاجئ إلى 12 بالمئة، إلى تعافيه بعد أن كان قد انخفض متجاوزا عتبة 100 للدولار.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.38 بالمئة مقابل الدولار إلى 93.4025، كما خسر 0.43 بالمئة أمام اليورو ليجري تداوله عند 102.063.

ورفع بنك روسيا المركزي سعر الفائدة 350 نقطة أساس، في أعقاب انخفاض الروبل، إلى أدنى مستوى في 17 شهرا إلى 101.75 للدولار، والذي سجله يوم الاثنين الماضي.

وبلغت العملة أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 92.55 الخميس.

وقال المحللون، إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لإعادة الروبل إلى النطاق 80-90، الذي تعتبره السلطات مقبولا، لكن يبدو أن تقارير لاحقة عن احتمال إعادة فرض ضوابط على رأس المال تحقق التأثير المطلوب.