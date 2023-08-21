العالم اليوم - الخطوط الكويتية: لا يوجد لدينا أي خطط لخصخصة الشركة

انتم الان تتابعون خبر الخطوط الكويتية: لا يوجد لدينا أي خطط لخصخصة الشركة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 07:18 مساءً - في مقابلة مع دوت الخليج، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية، معين رزوقي، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية ليس لديها أي خطط للخصخصة، وأنها تعتبر الناقل الوطني للكويت، وستبقى ملكيتها بنسبة 100% للهيئة العامة للاستثمار.

وأكد أن الشائعات التي تدول حول عملية الخصخصة، لا أساس لها من الصحة، وقال إن التوجيهات الحكومية من ملاك الشركة، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة مؤخرا، تقوم على إبقاء ملكية الشركة كما هي.

ومن جانب آخر، أكد معين رزوقي، إن الشركة تمكنت العام الماضي من تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة، الذي لم يكن برنامجا لإعادة هيكلة الأسطول فقط، بل كان لطريقة عمل الشركة ككل، وذلك من خلال برنامج "ما يفوق الامتياز"، لتحول الشركة نحو أداء أفضل عبر مجموعة من الخطوات المحددة، وهو ما ساهم في تقليص خسائر الشركة خلال العام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي أن هذا البرنامج ما هو إلا الخطوة الأولى، وستظهر الشركة بشكل أفضل في أدائها المالي والتشغيلي اعتبارا من العام الجاري، والأعوام اللاحقة.

وفيما يخص الموعد الذي وضعته الشركة للتحول للربحية بحلول عام 2025، قال الرئيس التنفيذي إن التحديات التي تواجه الشركة لا تزال موجودة، وأكبرها هو التأخير الذي تواجهه الشركة في تسليمات الطائرات التي تعاقدت عليها، بسبب الطلب القوي من شركات الطيران العالمية على الطائرات الجديدة، لكن الشركة تتعامل مع شركة إيرباص بشكل أسبوعي لمحاولة إسراع عمليات التسليم وإيجاد خطط بديلة لعدم التأثير على هدف تحقيق التحول للربحية في الموعد المحدد.

وقال رزوقي، إن القيام بعمليات بتأجير 8 طائرات، والذي تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الإثنين، الهدف من ورائها تغطية التأخيرات المتوقعة في التسليم من شركة إيرباص، وذلك لمواجهة الزيادة في الطلب المتوقعة بعد الانتهاء من مبنى مطار الكويت الجديد (مبنى 2).

يذكر إن الشركة تمكنت من تقليص خسائرها العام الماضي بنسبة 50 في المئة إلى 178 مليون دولار، بدعم من عملية إعادة الهيكلة التي ساهمت في نمو الإيرادات بنسبة 29 في المئة إلى 622 مليون دولار.

وتتوقع الشركة أن تصل إلى نقطة التعادل للإيرادات مقابل المصاريف بحلول عام 2025، يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية لم تسجل أرباحاً منذ 33 عاماً.