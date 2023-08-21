العالم اليوم - مأساة بشبكة الصرف الصحي.. ذهبوا لجولة سياحية فقتلتهم السيول

انتم الان تتابعون خبر مأساة بشبكة الصرف الصحي.. ذهبوا لجولة سياحية فقتلتهم السيول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:16 مساءً - أعلنت وكالة أنباء "تاس" الروسية، الإثنين، العثور على جثث 4 أشخاص في شبكة الصرف الصحي في موسكو، وما زال هناك آخرون مفقودين بعد أن حوصروا بسبب أمطار غزيرة خلال جولة تحت الأرض.

ووصف رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين الواقعة بأنها "مأساة مروعة"، من دون أن يحدد عدد الضحايا.

وقال سوبيانين إن البحث عن مفقودين مستمر، وإن المحققين يرصدون تفاصيل ما حدث.

وذكرت "تاس" أن السلطات فتحت قضية جنائية ويجري استجواب منظمي الجولة التي وصفتها بأنها غير قانونية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن 8 أشخاص إجمالا كانوا يشاركون في الجولة.

ونقلت "تاس" عن رجال الإنقاذ قولهم إن الأمطار الغزيرة في موسكو يوم الأحد تسببت في ارتفاع منسوب المياه في شبكة الصرف الصحي بشكل حاد، مما منع الناس من الهروب إلى السطح.

ويقدم عدد من المرشدين جولات في شبكة الصرف الصحي مترامية الأطراف في موسكو، التي يعود تاريخ أجزاء منها إلى القرن التاسع عشر.