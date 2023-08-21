مقتل مستوطنة يهودية في عملية اطلاق نار جنوب الخليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 08:23 مساءً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 'سيارة مسرعة' نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح آخر على الأقل. وذكرت الإذاعة أن منفذي العملية نجحوا في الانسحاب.

وقد أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، ونشر حواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وقالت إن الجيش بدأ عمليات تفتيش في محيط بلدة بني نعيم جنوب شرقي الخليل، كما استدعى وحدات خاصة للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إصابة جندي بانفجار لغم بآلية عسكرية هندسية قرب بحيرة طبريا، في الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش في بيان: 'أصيب موظف مدني في الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الاثنين)، خلال عملية لإزالة الألغام'، مشيرا إلى أن 'الموظف كان يستقل عربة مدرعة، عندما انفجر اللغم الأرضي فيها'. وأضاف: 'الموظف المدني في جيش الدفاع الإسرائيلي يبلغ من العمر 29 عاما كان في السيارة وأصيب بجروح طفيفة، وتم نقله بواسطة سيارة العناية المركزة إلى مستشفى فيوريا، وحالته ليست حرجة'

بنيامين نتنياهو يقضي اجازته في مرتفعات الجولان

وفي وقت سابق قال بنيامين نتنياهو أثناء قضائه إجازة في مرتفعات الجولان إن المنطقة السورية التي احتلها إسرائيل في عام 1967 ستبقى تحت 'سيادتها' إلى الأبد. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وزوجته سارة، زارا منطقة ترفيهية في جبل الشيخ بالقرب من الحدود مع سوريا، حيث ذكر أنهما تحدثا خلال الزيارة مع جنود من كتيبة ناحال المنتشرة فيها.