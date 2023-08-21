الجيش السوري يسقط 3 مسيّرات بإدلب وحماة

الجيش السوري يسقط 3 مسيّرات بإدلب وحماةأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين إسقاط ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، استهدفت قرى ريفي إدلب وحماة.

وقال الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية " بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المتكررة الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم، تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحماة من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مزودة بالذخائر المتفجرة حاولت الاعتداء على القرى والبلدات المحيطة الآمنة".

وكانت وحدات من الجيش السوري دمرت طائرتين مسيرتين، وأسقطت ثلاثاً أخرى للتنظيمات الإرهابية في الثالث من الشهر الجاري حاولت الاعتداء على البلدات والقرى في ريف حلب الشمالي والغربي.