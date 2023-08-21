العالم اليوم - "بطريق ملكي" ينال رتبة عسكرية جديدة.. ويستعرض حرس الشرف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:20 مساءً - نال بطريق شهير يعيش في حديقة حيوانات إدنبرة في اسكتلندا رتبة جديدة من الحرس الملكي النرويجي، كما أتيحت له فرصة السير أمام حرس الشرف بطريقة تشبه تلك التي يؤديها الزعماء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الإثنين، أن "نيلز أولاف الثالث بطريق ملكي نرويجي مقيم في حديقة إدنبرة، رُقي إلى رتبة لواء في حفل حضره 160 عسكريا من حرس الملك النرويجي يرتدون زي المناسبات الرسمية".

ووثق شريط فيديو لحظات سار فيها البطريق أمام حرس الشرف، وكان يرتدي على أحد جناحيه ما يعرف بالكتفية في العسكرية، وهي قطعة النسيج التي يضعها العسكريون على أكتافهم وتحمل رتبهم.

وزار فريق من الحرس الملكي النرويجي، الذي يشارك في مهرجان موسيقى عسكري سنوي في إدنبرة، حديقة الحيوانات في المدينة الإسكتلندية، حيث يعيش البطريق.

وكان الهدف من الزيارة ترقية البطريق بمنحه رتبة أعلى.

وكان البطريق قبل هذه الزيارة يملك رتبة عقيد التي حصل عليها عام 2016، علما أنه تميمة حرس ملك النرويج، وحصل على لقب فارس في عام 2008.

وتعود الصلة بين البطاريق في حديقة حيوانات إدنبره والنرويج إلى عام 1914، عندما قدمت أسرة نرويجية مجموعة من هذه الطيور للحديقة.

وفي عام 1972، جاءت قوات من الحرس الملكي النرويجي إلى إدنبرة للمشاركة في مهرجان الموسيقى العسكرية، وخلال تلك الزيارة تبنى ضابط نرويجي البطريق ليكون جالبا الحظ لقواته.

وكلما ينفق بطريق، يحل واحد آخر مكانه ويحصل على نفس الرتبة، والبطريق الحالي هو الثالث.

يذكر أن "أولاف" يعد البطريق الوحيد الذي يحمل رتبة عسكرية في العالم، ونال اسمه من الملازم الذي بدأ المبادرة/ وأيضا تيمنا باسم الملك النرويجي أولاف الخامس.