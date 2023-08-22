العالم اليوم - سوريا..انفجار بمحيط دمشق والدفاع الجوي يتصدى لأهداف "معادية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بسماع دوي انفجار في محيط دمشق، مؤكدة أنه يجري التحقق من طبيعته.

وأضافت الوكالة إن "وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق". ولم يقدم التلفزيون الرسمي مزيدا من التفاصيل عن طبيعة أهداف الهجوم أو الخسائر الناجمة عنه.

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