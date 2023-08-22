العالم اليوم - بعشرة لاعبين.. أرسنال يهزم كريستال بالاس بهدف نظيف

انتم الان تتابعون خبر بعشرة لاعبين.. أرسنال يهزم كريستال بالاس بهدف نظيف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:20 صباحاً - هزّ القائد مارتن أوديغارد الشباك من ركلة جزاء ليمنح أرسنال الفوز1-صفر على مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد طرد زميله تاكهيرو تومياسو لحصوله على الإنذار الثاني يوم الإثنين.

وأتيحت للفريقين عدة فرص في أول نصف ساعة، وكانت أخطرها بواسطة إيدي نكتياه مهاجم أرسنال الذي سدد في القائم في الدقيقة 29.

وأهدر نكتياه فرصة أخرى عندما استلم تمريرة ديكلان رايس خلف الدفاع لكن تسديدته مرت فوق العارضة قرب نهاية الشوط الأول.

وعاد مهاجم أرسنال للظهور في الصورة مرة أخرى عندما تلقى تمريرة سريعة من غابرييل مارتنيلي بعد ركلة حرة، ليسقط بعد تدخل من الحارس سام جونستون.

وانبرى النرويجي أوديغارد ليسدد ركلة الجزاء بنجاح.

وبدا أرسنال في طريقه للحفاظ على الفوز بسهولة، لكن بالاس استعاد الأمل بعد طرد تومياسو في الدقيقة 67.

وأدخل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عدة تغييرات دفاعية، وصمد فريقه ليحافظ على الفوز ويرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف برايتون آند هوف ألبيون ومانشستر سيتي حامل اللقب.