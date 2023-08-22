العالم اليوم - تحذير كوري شمالي من حرب نووية.. والسبب "درع الحرية"

انتم الان تتابعون خبر تحذير كوري شمالي من حرب نووية.. والسبب "درع الحرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وندد تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بمناورات "درع الحرية أولتشي" المشتركة بين سول وواشنطن التي بدأت الثلاثاء، ووصفتها بأنها "ذات طابع عدواني".

ماهي أبرز النقاط التي تركز عليها التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن؟

• ستضم تدريبات طوارئ مختلفة، مثل تمرين مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات "أولتشي" للدفاع المدني.

• نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول بهيئة الأركان المشتركة، قوله إنه من المقرر إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا للحليفين خلال "درع الحرية أولتشي" لهذا العام، مقارنة بـ 25 تدريبا خلال تدريبات "فريدوم شيلد" الربيعية لهذا العام، و13 تدريبا في "درع الحرية أولتشي" العام الماضي.

• تدريبات هذا العام تتضمن سيناريوهات لتدريب القوات على الانتقال السريع في زمن الحرب، وكذلك للتعامل مع المعلومات الكاذبة التي قد تنشرها بيونغيانغ أثناء الحرب أو في حالة الطوارئ.

• ستشارك في التدريبات قوات الفضاء الأميركية بالإضافة إلى أفراد الجيش والقوات البحرية والجوية وقوات مشاة البحرية التابعة للحلفاء، وفقا للقوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

• أطلق الجيش الأميركي قوات الفضاء في كوريا في ديسمبر من العام الماضي، وهي أحد مكونات القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

• سينضم إلى التدريبات أفراد من 9 دول أعضاء في قيادة الأمم المتحدة، وهي المنفذ الرئيسي للهدنة التي أوقفت القتال في الحرب الكورية (1950-1953)، وهي أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا ونيوزيلندا والفلبين وتايلاند، إلى جانب القوات الكورية والأميركية.

• ستحضر التدريبات لجنة الأمم المحايدة لمراقبة الهدنة التي تضم ممثلين من السويد وسويسرا.