العالم اليوم - "مذبحة عائلية" بمصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل

انتم الان تتابعون خبر "مذبحة عائلية" بمصر.. قتل ابنه وأطلق النار على أسرته بالكامل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة، بحبس عامل حدادة ارتكب مذبحة عائلية بإطلاقه الرصاص على زوجته وأبنائه الخمسة، ما أسفر عن قتيل و5 مصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي منطقة الوراق بقيام أب بإطلاق النار على زوجته وأبنائه.

وبانتقال رجال الأمن والأدلة الجنائية بصحبة النيابة العامة لموقع الحادث تبين وجود قتيل و5 مصابين، فتم نقل الجثة للمشرحة، والجرحى للمستشفى للعلاج، فيما تم ضبط الأب المتهم.

وكشف مصدر أمني لموقع "دوت الخليج" أن المتهم يدعى أحمد النون 45 سنة، ويعمل في مهنة الحدادة.

وأشار المصدر إلى أن رجال الشرطة وجدوا المتهم يجلس بجوار جثة ابنه الأكبر القتيل البالغ من العمر 22 سنة، وباقي أفراد الأسرة المصابين، وكان في حالة ذهول، ولم يحاول الهرب.

وتابع المصدر أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة في لحظة غضب بعد مشاجرة مع زوجته على نفقات المنزل وبعض الديون.

ووفق المصدر فقد توصلت التحريات أنه خلال المشاجرة، حاول المتهم ضرب زوجته بعصا خشبية، وهنا تدخل ابنه الأكبر ومنعه، فما كان من الأب إلا أن دخل لغرفة نومه، وأحضر سلاحا ناريا، وأطلق الرصاص على ابنه الأكبر فأرداه قتيلا في الحال، فيما أصاب زوجته وابنه الثاني و3 بنات.

ونوه المصدر الأمني إلى أنه وفق التقارير الطبية فحالة المصابين الزوجة والأبناء مستقرة، ولكن الطفلة الصغرى البالغة من العمر 4 سنوات حالتها سيئة.

واستطرد المصدر أن تحريات الشرطة رصدت أن الابن القتيل كان يستعد لزفافه قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد شهدت في 8 أغسطس الجاري مذبحة عائلية حينما أقدم عامل خردة في قرية قرب أهرامات الجيزة على ذبح زوجته وبناته الخمسة بعد خلافات مع الزوجة، وتم القبض على المتهم، وحبسته النيابة تمهيدا لمحاكمته.