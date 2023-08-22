العالم اليوم - مصر تعلن كشفا بتروليا جديدا في خليج السويس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الثلاثاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.

أبرز المعلومات عن الاكتشاف

- أعلنت شركة "كايرون" عن الكشف البترولي الجديد.

- تتولى شركة بتروجلف مصر المشتركة إدارة العمليات في الحقل.

- بتروجلف مصر، هي شركة مشتركة مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

- تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسين.

- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

- تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد على 2500 برميل يوميا.

- نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الذى تم إجرائه حتي الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.

- البئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

- يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز .

- بالإضافة الى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية في منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.