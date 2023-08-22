العالم اليوم - دوري روشن.. الهلال يعزز دفاعه بأغلى لاعب سعودي

انتم الان تتابعون خبر دوري روشن.. الهلال يعزز دفاعه بأغلى لاعب سعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - عزز نادي الهلال السعودي دفاعه بالدولي حسان تمبكتي الذي تعاقد معه رسمياً من مواطنه الشباب بعقد لأربعة أعوام، وفق ما أعلن ليل الإثنين، في صفقة انتقال تعتبر هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.

وكتب الهلال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) أن "تمبكتي.. هلالي لأربعة أعوام.. حتى نهاية موسم 2027".

ونشر الهلال مقطع فيديو يظهر ابن الـ24 عاماً مرتدياً قميص فريقه الجديد ويقول فيه: "في النهاية.. أنا هلالي".

وبات تمبكتي ثامن صفقات الهلال الصيفية بعد كل من الحارس المغربي ياسين بونو والبرازيليين نيمار ومالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي والصربيين سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش والبرتغالي روبن نيفيش.

ودافع تمبكتي عن قميص الفريق الأول للشباب منذ 2018 في مشوار تخلله إعارته للوحدة خلال موسم 2019-2020.

لعب مع الشباب 51 مباراة بالمجمل، فيما خاض مع الوحدة 8 مباريات فقط.

وكان تمبكتي مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022، وشارك أساسياً في التشكيلة التي صدمت ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بالفوز عليهم 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل الخسارة لاحقاً أمام بولندا والمكسيك بنتيجة واحدة 0-2.