العالم اليوم - مصر تتلقى عروضا أجنبية لشراء حصة أقلية في الشرقية للدخان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 12:22 مساءً - تلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المملوكة للحكومة المصرية، عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30 بالمئة من إجمالي حصتها البالغة حوالي 50.95 بالمئة في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بحسب بيان الأخيرة للبورصة المصرية، الثلاثاء.

وقالت القابضة للصناعات الكيماوية، إنه جاري حاليا دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، "مع العلم أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة".

وذكر البيان أنه سيتم الإفصاح بمجرد الاستقرار على العرض الأفضل والمناسب.

وأشارت القابضة للصناعات الكيماوية إلى أن بيع حصة في الشرقية للدخان، يأتي "تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بالبورصة، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديات وإعادة الهيكلة".

يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد باعت في 2009 ما يصل إلى 4.5 بالمئة من أسهمها في "الشرقية للدخان" بقيمة 180 مليون دولار في ذلك الحين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقفز سهم الشركة بأكثر من 12 بالمئة بعد الإعلان عن عروض شراء حصة في الشركة التي تسيطر على نحو 75 بالمئة من سوق السجائر في مصر.