العالم اليوم - معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:27 مساءً - تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1 بالمئة عن الربع السابق، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

وذكر جهاز الإحصاء أن عدد المتعطلين عن العمل انخفض إلى 2.169 مليون شخص بما يمثل 7 بالمئة من إجمالي قوة العمل، وذلك مقابل 2.171 مليون متعطل في الربع السابق.

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