العالم اليوم - الوحيدة في العالم بهذا المظهر.. ميلاد زرافة "غير مرقطة"

انتم الان تتابعون خبر الوحيدة في العالم بهذا المظهر.. ميلاد زرافة "غير مرقطة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:27 مساءً - في واحدة من أكثر الظواهر ندرة بعالم الحيوان، ولدت زرافة غير مرقطة يعتقد أنها الوحيدة في العالم بهذا الشكل.

واستضافت حديقة حيوان برايتس في ولاية تينيسي الأميركية ولادة الزرافة الأنثى يوم 31 يوليو الماضي، وتتميز بلون بني موحد من دون البقع المميزة لمظهر الزرافات المعروف.

وحسب الحديقة، يبلغ طول الزرافة 182 سنتيمترا، وتعيش تحت رعاية أمها وموظفي الحديقة.

ومن النادر جدا أن تولد الزرافات بلون موحد من دون مظهرها المزركش المميز.

عن "بقع الزرافة"

تعمل في المقام الأول كأحد أشكال التمويه في البرية.

يحتوي الجلد أسفل البقع على نظام للأوعية الدموية يسمح للزرافات بتنظيم درجة حرارتها.

كل زرافة تمتلك نمطا فريدا من البقع لا تماثل غيرها، في خاصية أشبه بالبصمة.

يعتقد الباحثون أن هذه الأنماط تورث من الأم.

وقالت حديقة حيوان برايتس إنها تأمل أن تساعد الولادة غير العادية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الزرافات في العالم.

يشار إلى أن "أطول حيوان في العالم" مهدد بتآكل موائله في إفريقيا، وكذلك بسبب الصيد الجائر غير المشروع.

وقال توني برايت مؤسس حديقة حيوان برايتس لمحطة "دبليو سي واي بي" التلفزيونية الإخبارية المحلية: "التغطية الدولية لزرافتنا الصغيرة غير المزركشة سلطت الضوء على ضرورة الحفاظ على هذه المخلوقات".

وأضاف: "إنها تنزلق بصمت نحو الانقراض، مع فقدان 40 بالمئة من أعداد الزرافات البرية في العقود الثلاثة الماضية فقط".

وأعلنت حديقة الحيوان عن مسابقة للجمهور لتسمية الزرافة الجديدة، وتضم القائمة القصيرة للأسماء المقترحة "كيبيكي" التي تعني "فريد" باللغة السواحيلية، و"فريالي" وتعني غير طبيعي، و"شاكيري" تعني أنها "الأجمل"، فضلا عن "جميلة".