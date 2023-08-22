العالم اليوم - أوكرانيا ترد على معرض "خردة الناتو" بنفس الطريقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 01:27 مساءً - نشرت أوكرانيا العديد من الآليات العسكرية الروسية التي دمرتها أو استولت عليها خلال الحرب في كييف، في خطوة تأتي ردا فيما يبدو على عرض موسكو آليات تعود لأوكرانيا من صنع غربي استولت عليها خلال القتال.

تفاصيل المعرض عرضت أوكرانيا في شوارع كييف العديد من الآليات العسكرية الروسية مثل الدبابات والمدرعات والمصفحات، ابتداءً من الاثنين.

وتزامن هذا العرض مع احتفال البلاد بعيد باستقلالها للمرة الثانية في ظل الحرب الحالية المندلعة منذ 24 فبراير 2022.

وسار الأوكرانيون، على سبيل المثال، في شارع كريشكاتيك في قلب العاصمة الأوكرانية، حيث شاهدوا مركبات عسكرية روسية متفحمة وأخرى تبدو سليمة نسبيا.

كانت تلك المعدات العسكرية الروسية مرتبطة على خط طويل ومستقيما، كما لو أنها تشارك في عرض عسكري تقليدي.

وقال سكان إنهم أحبوا فكرة عرض الآليات العسكرية الروسية التي تحولت إلى خردة، آملين أن يساعد ذلك في رفع الروح القتالية للأوكرانيين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. معرض روسي لـ"خردة الناتو" كانت روسيا قد عرضت في وقت سابق من أغسطس الجاري مركبات غربية سلمها حلف "الناتو" إلى أوكرانيا، لكنها تحولت إلى خردة في الحرب، كما تقول موسكو.

على سبيل المثال، عرضت روسيا المدرعة الأميركية "إم 113" في معرض عسكري دولي تنظمه الوزارة في الحديقة العسكرية "باتريوت بارك" بمدينة كوبينكا، التي تقع على بعد أكثر من 60 كيلومترا غربي موسكو.

قالت وزارة الدفاع الروسية: "هذه المدرعة تحولت إلى خردة. تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الروسية أثناء القتال على جبهة خيرسون (جنوبي أوكرانيا)".

منحت الولايات المتحدة أوكرانيا أكثر من 200 ناقلة من هذا الطراز.

تقول موسكو إن قائمة المعروضات تشمل دبابات ومسيرات ومدرعات غربية، تابعة لفرنسا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى.

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