العالم اليوم - الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطته

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 02:24 مساءً - أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 يوليو الماضي.

وتعيش النيجر على وقع تهديدات بعمل عسكري محتمل، لوحت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطته .. في رعاية الله وحفظة