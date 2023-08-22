العالم اليوم - تباين في أداء أسواق المنطقة بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود

انتم الان تتابعون خبر تباين في أداء أسواق المنطقة بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 02:24 مساءً - تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، مع هبوط أسعار النفط، بينما يتجه مؤشر دبي لإنهاء موجة صعود استمرت ثلاث جلسات.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محرك رئيسي للأسواق في المنطقة، مع انتظار السوق لمعرفة إن كان سيجري استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، الأمر الذي قد يخفف من شح المعروض الناجم عن خفض تحالف أوبك+ للإنتاج، في حين أثر ترنح الاقتصاد الصيني على التوقعات بشأن الطلب.

وقال مصدر في مكتب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لرويترز، الاثنين، إن الوزير وصل إلى العاصمة التركية أنقرة لمناقشة عدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.6 بالمئة وانخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 0.8 بالمئة.

وقال محللون إن من المتوقع أن تظل واردات الصين من النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، منخفضة خلال الربع الثالث، وذلك بعدما أفاد مكتب الجمارك الصيني بأن الشحنات الواردة من المملكة تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 13 شهرا في يوليو.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بشكل طفيف وبنسبة 0.1 بالمئة، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة.

كما صعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مدفوعا بزيادة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.4 بالمئة.