العالم اليوم - التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 4.9% في يوليو

انتم الان تتابعون خبر التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 4.9% في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 02:24 مساءً - تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب إلى 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع 5.5 بالمئة في الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط، الثلاثاء.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 11.7 بالمئة على أساس سنوي في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة.

وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 5.4 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

وكانت معدلات التضخم في المغرب التي تتحكم فيها بالأساس أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة، قبل أن يبدأ تراجعه بشكل تدريجي.

وسجل متوسط معدل التضخم في العام الماضي 6.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 1992، بعد أن سجل 1.5 بالمئة كمتوسط خلال العشرين عاما الماضية.

وفي محاول لكبح التضخم، رفع البنك المركزي المغربي معدلات الفائدة الرئيسية ثلاث مرات منذ سبتمبر من العام الماضي، لتصل إلى 3 بالمئة.

وتتوقع المغرب أن يسجل معدل التضخم السنوي في العام الجاري 5.6 بالمئة، على أن ينخفض إلى 3.4 بالمئة في العام المقبل، ثم 2 بالمئة في عامي 2025 و2026.