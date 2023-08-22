العالم اليوم - المعدن الأصفر يرتفع مع هبوط الدولار وترقب اجتماع بنوك مركزية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:22 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأونصة، الثلاثاء، مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1902.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:09 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1932.30 دولار للأونصة.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: "في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات".

وأضاف: "لا نتوقع أن نرى تحركات كبيرة في الذهب قبل (ندوة) جاكسون هول لأن الناس ستكون في حالة ترقب. لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، لا تزال القضية الرئيسية التي لا يتحدث عنها أحد".

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 23.24 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 920 دولارا.

وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1264.14 دولار.