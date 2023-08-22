العالم اليوم - اعتقال بريطانيين كانا يخططان لقنبلة نووية قذرة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قالت الشرطة في النمسا إنها اعتقلت بريطانيين اثنين وشريك لهما، متهمة إياهم بأنهم كانوا يخططون لإنتاج قنبلة نووية قذرة، على ما أوردت صحيفة بريطانية.