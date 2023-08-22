العالم اليوم - العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة

انتم الان تتابعون خبر العراق وتركيا يبحثان العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قالت وزارة النفط العراقية في بيان، الثلاثاء، إن الوزير حيان عبد الغني، ناقش مع وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة خلال اجتماع في أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزيرا النفط العراقي والتركي، تأكيدهما على أهمية استئناف تدفقات النفط بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الأنابيب.

وكان مصدر بمكتب الوزير العراقي أبلغ رويترز في وقت سابق، بأن عبد الغني وصل إلى العاصمة التركية لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان النفطي التركي.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط في 25 مارس، بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا، عن صادرات غير مصرح بها خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وقال مسؤول بوزارة النفط العراقية مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) الشهر الماضي، بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.

وتابع المصدر، "وزارة الطاقة التركية أبلغت سومو الشهر الماضي بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفحص وتقييم خط الأنابيب وخزانات النفط الخام في جيهان للتأكد من عدم تضررها بسبب الهزة الأرضية التي ضربت تركيا".

وقال مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي، الثلاثاء، إن زيارة وزير النفط العراقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا، للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.