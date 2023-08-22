العالم اليوم - لـ"سبب أخلاقي".. إيطاليا غاضبة من زوجة كاني ويست

انتم الان تتابعون خبر لـ"سبب أخلاقي".. إيطاليا غاضبة من زوجة كاني ويست من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 03:22 مساءً - تعالت الأصوات في إيطاليا مطالبة الشرطة بمعاقبة زوجة مغني الراب الأميركي، كاني ويست، بسبب ارتدائها ملابس تفتقر للحشمة.

وكانت المهندسة الأسترالية بيانكا سينسوري (28 عاما)، زوجة كاني ويست قد أثارت الجدل في إيطاليا في يوليو الماضي لكونها كانت تمشي شبه عارية في أماكن عامة.

وأعادت سينسوري الكرة مرة أخرى في إيطاليا خلال الأيام الأخيرة عندما خرجت إلى حفل عشاء، مرتدية ملابس غير محتشمة.

وبعد انتشار الصور، طالب كثيرون في إيطاليا الشرطة والسلطات المحلية بمعاقبة زوجة كاني ويست.

وكتب أحدهم بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إنه أمر مفاجئ أنها (زوجة كاني ويست) لم تعتقل. إيطاليا أكثر محافظة بكثير لكي تقبل بمثل هكذا سلوك".

وتمنى أخر أن تبعد السلطات ويست وزوجته عن الأراضي الإيطالية.

واعتبر ثالث أن التصرف الذي حدث يعبر عن عدم احترام للثقافة المحافظة في إيطاليا.

وحاجج كثيرون بأنه يمكن توقيف زوجة ويست واتهامها بالفعل الفاضح، التي تعاقب السلطات الإيطالية عليه بغرامة كبيرة.