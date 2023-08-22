الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل

الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليلنصبت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء، حواجز عسكرية وبوابات حديدية وأغلقت عددا من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن " عن شهود عيان قولهم بإن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الغربي لبلدة ترقوميا، وأغلق الشارع أمام حركة المواطنين في المنطقة.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة إذنا المؤدي إلى الطريق ذاته، ومنعت مرور المواطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات بني نعيم وسعير وبيت عينون شرق الخليل وشمال شرقها، المؤدية إلى الطريق الالتفافي 60، ومنعت مرور المواطنين.

ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة الخليل الشمالي "جسر حلحول"، وآخر عند مدخل المدينة الغربي "فرش الهوى"، ومنعت الخروج من المدينة.

وفي السياق ذاته، أطلق جنود العدو الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب عدد من المواطنين عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، ولم يبلغ عن إصابات.

كما أغلقت قوات العدو مداخل الخليل الجنوبية الفحص بسواتر ترابية، وجرفت الطريق المؤدي إلى "خلة الدار" و"عقبة نجيلة" ومنها إلى زيف ويطا، وأغلقت البوابة الحديدية على الطريق ذاته المؤدي إلى مدينة الخليل.

وفي خربة قلقس أغلقت البوابتين الحديديتين المؤديتين إلى خربة قلقس ويطا والريحية جنوبا ومدينة الخليل شمالا، في كلا الاتجاهين.

كما أغلقت قوات العدو مدخل الخليل الجنوبي "الحرايق- حجاي" ببوابة حديدية نصبتها سابقا على الطريق المؤدي من الشارع الالتفافي 35 إلى مدينة الخليل.