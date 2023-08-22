العالم اليوم - بعد 3 أسابيع.. عقوبات "إيكواس" على النيجر ترتد على نيجيريا

انتم الان تتابعون خبر بعد 3 أسابيع.. عقوبات "إيكواس" على النيجر ترتد على نيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:20 مساءً - سارعت نيجيريا لفرض عقوبات على النيجر رفضا للانقلاب العسكري فيها، وشاركت في عقوبات أخرى فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تترأسها، إلا أنه بعد 3 أسابيع من ذلك، ارتدت العقوبات على نيجيريا نفسها.

فقد انعكست العقوبات على أحوال 7 ولايات على الحدود لها علاقات اقتصادية مباشرة مع النيجر، يسكنها 8.5 مليون نيجيري، تجاوزت خسائرها 40 مليار نيرة (53.6 مليون دولار)، وفق تقرير لجريدة "الغارديان" النيجيرية.

تمتد ولايات كيبي وكاتسينا وسوكوتو وزامفارا وجيجاوا ويوبي وبورنو على شرط حدودي مع النيجر طوله 1608 كيلومترات.

ما العقوبات؟

تتضمّن عقوبات فرضتها "إيكواس" في قمتها الطارئة في العاصمة النيجيرية أبوجا 30 يوليو، عقب 4 أيام من حدوث الانقلاب في 26 يوليو، إضافة لعقوبات فرضتها نيجيريا منفردة:

ماذا فعلت "إيكواس"؟

إيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين النيجر وجميع الدول الأعضاء فيها.

تجميد أصول النيجر في البنوك المركزية للدول الأعضاء بها.

من ناحيتها، قطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء؛ حيث يصل النيجر 70 بالمئة من احتياجاتها من جارتها.

كيف تأثّرت الولايات السبعة؟

منذ أن أغلقت الحكومة النيجيرية الحدود 3 أغسطس، تأثّرت السلع القابلة للتلف، مثل البصل والطماطم والفلفل والبطاطس والماشية.

هذه الولايات تخسر مبلغا يقدر بـ13 مليار نيرة (17.4 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب إغلاق الحدود أمام التجارة والمزارع وإغلاق الأسواق.

ارتفعت أسعار الأرز المنتج محليا وغيره من المنتجات بسبب توقف التجارة والتهريب.

تعتمد نيجيريا على النيجر في استيراد الفاكهة والمكسرات والبطيخ والجلود والخضراوات الطازجة وبعض الجذور والدرنات ومنتجات الألبان وغيرها.

مَن يخسر أكثر؟

رئيس منتدى أريوا الاقتصادي، إبراهيم دنداكاتا، يتحدث عن جوانب من التجارة المعطلة بين البلدين، قائلا إن رجال الأعمال في شمال نيجيريا لديهم أكثر من 2000 حاوية من البضائع القابلة للتلف عالقة على الحدود.

أضاف دنداكاتا لصحف محلية: "من الناحية المالية، يخسر المستثمرون 13 مليار نيرة أسبوعيا، ونحن نعاني أكثر من النيجيريين في ظل إغلاق الحدود".

ولتقليل خسائر المزارعين والتجار، اقترح رجل الأعمال النيجيري فتح معبر ماجي الحدودي بين نيجيريا وجمهورية بنين في ولاية كيبي، كطريق بديل.

بدوره، يقول مالام ساني كانكيا، أحد سكان ولاية سوكوتو، المتاخمة لتاهوا في النيجر، لموقع "دوت الخليج": "نحن نواجه شحا في الغذاء بسبب إغلاق الحدود، وقد أدت هذه الندرة إلى ارتفاع الأسعار، بما في ذلك الارتفاع الحاد في الأرز من 30.000 نيرة إلى 55.000 نيرة للكيس، وقفز كيس الدخن من 45.000 نيرة إلى 65.000 نيرة".

تأثيرات اقتصادية واجتماعية

الباحث المتخصص في شؤون غرب إفريقيا، تشارلز أسيجبو، حدد لموقع "دوت الخليج"، 5 تأثيرات ستضر الولايات الحدودية النيجيرية جراء العقوبات الموقعة على نيامي.