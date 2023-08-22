العالم اليوم - روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني ومحاولة لاختراق الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:20 مساءً - أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، الثلاثاء، إحباط محاولة "مخربين" أوكرانيين اختراق الحدود.

تفاصيل المحاولة الأوكرانية قال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز: "حاول مخربون أوكرانيون اختراق حدود البلاد في منطقة كليموفسكي"، وفقما أوردت وكالة "فرانس برس".

أشار إلى أن العديد من الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني صدت الهجوم.

لفت المسؤول المحلي إلى أن جرى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين".

لم يتضح على الفور حجم الهجوم في منطقة بريانسك. هجمات متكررة أفادت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا بتعرضها لقصف وهجمات متكررة من جانب القوات الأوكرانية.

شملت تلك الهجمات توغلات عرضية عبر الحدود من جانب مسلحين موالين لأوكرانيا.

نفت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات وألقت باللوم على جماعات روسية معارضة للرئيس فلاديمير بوتين.

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