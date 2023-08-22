الجيش الروسي يعلن صد أكثر من 10 هجمات للجيش الأوكراني وتكبيده خسائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 04:27 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد الجيش الروسي خلال اليوم الماضي 14 هجوما شنته قوات كييف، وتكبيدها أكثر من 700 قتيل وتدمير عشرات المدرعات والدبابات.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القوات الروسية صدت 5 هجمات على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وأكدت الوزارة مقتل 65 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 عربات قتالية ومدافع هاوتزر من طراز D-20 ورادار أمريكي AN/TPQ-50.

وعلى محور زابوروجيه، صد الطيران الروسي والمدفعية 4 هجمات شنها اللواء 65 الميكانيكي واللواء 82 الأوكرانيان.

وتمكنت القوات الروسية في هذا المحور من القضاء على أكثر من 125 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 دبابات ومدرعتين و9 عربات خلال اليوم الماضي.

وفي محور دونيتسك، صدت القوات الروسية بإسناد من الطيران والمدفعية 3 هجمات للقوات الأوكرانية في محيط بلدتي نوفوميخالوفكا وأفدييفكا.

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 235 جنديا، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات والراجمات الصاروخية أمريكية الصنع.

كما صدت القوات الروسية هجومين في محور كراسني ليمان وتمكنت من القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات قتالية ومدافع هاورتز من طراز D-30.

وفي جنوبي دونيتسك سقط حوالي 240 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتم تدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية التابعة لقوات كييف.

وفي اتجاه خيرسون، اشتبكت القوات الروسية مع وحدات من الجيش الأوكراني وتم القضاء على 15 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتين ومنظومة مدفعية أمريكية الصنع.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

كما تم تدمير 39 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي.