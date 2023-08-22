العالم اليوم - مانشستر يونايتد يطارد حارس مرمى فنربخشه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 05:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يطارد ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشه ومنتخب تركيا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال موقع "فاناتيك" التركي إن عرض "الشياطين الحُمر" بلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ25 عاما.
وأوضح المصدر أن بايندير حصل على الضوء الأخضر من ناديه للتفاوض مع أندية أخرى، مع إذن بالسفر لهذا الغرض إذا لزم الأمر.
وبايندير هو الحارس الأول لفنربخشه منذ عام 2019، كما خاض 12 مباراة دولية مع منتخب تركيا.
صفقة مطلوبة
- أجرى مانشستر يونايتد تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى خلال الصيف.
- استغنى النادي عن خدمات الإسباني المخضرم دافيد دي خيا بعد نهاية عقده، وتعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية للنادي لشراء حارس مرمى.
- أرسل مانشستر يونايتد ناثان بيشوب للإعارة إلى سندرلاند، بينما يربط الحارس الثالث دين هندرسون بالانتقال إلى كريستال بالاس.
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