العالم اليوم - مانشستر يونايتد يطارد حارس مرمى فنربخشه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 05:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يطارد ألتاي بايندير حارس مرمى فنربخشه ومنتخب تركيا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "فاناتيك" التركي إن عرض "الشياطين الحُمر" بلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، لضم صاحب الـ25 عاما.

وأوضح المصدر أن بايندير حصل على الضوء الأخضر من ناديه للتفاوض مع أندية أخرى، مع إذن بالسفر لهذا الغرض إذا لزم الأمر.

وبايندير هو الحارس الأول لفنربخشه منذ عام 2019، كما خاض 12 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

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