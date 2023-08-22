العالم اليوم - إنقاذ طفلين من التلفريك العالق في باكستان.. والجهود مستمرة

انتم الان تتابعون خبر إنقاذ طفلين من التلفريك العالق في باكستان.. والجهود مستمرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:24 مساءً - نجحت السلطات في إنقاذ طفلين من التلفريك العالق بالجو في باكستان عبر طائرة هليكوبتر، بينما يتبقى داخله 4 أطفال آخرون ومعلمان في وضع محفوف بالمخاطر.

ويحاول عمال الطوارئ باستخدام طائرة هليكوبتر تحرير ركاب التلفريك، الذين ظلوا عالقين في الهواء منذ انقطاع واحد من زوج من الكابلات التي تحمله، صباح الثلاثاء.

وعلق 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال داخل التلفريك، في منطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، حسبما أفادت مصادر رسمية، بينما أعاقت الرياح العاتية مهمة الإنقاذ بطائرة هليكوبتر.

وكان الأطفال يستخدمون التلفريك للوصول إلى المدرسة، عندما علق على ارتفاع نحو نحو 300 متر نتيجة انقطاع الكابل.

وتم إرسال مروحيتين عسكريتين إلى مكان الحادث، لكن مهمة الإنقاذ معقدة بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، فضلا عن أن الرياح الناجمة عن مروحة الهليكوبتر قد تزيد زعزعة استقرار التلفريك.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان، إن أحد الكابلات انقطع، وأن محاولات إصلاح الخلل باءت بالفشل.

وقال أحد ضباط الأمن، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات الخدمات الخاصة تشارك في هذه "العملية الخطيرة للغاية".

وتظهر مقاطع فيديو التلفريك المعلق عاليا فوق واد، الذي يميل بشكل ملحوظ على جانب واحد.

وقال مسؤول إنقاذ إن أحد الأطفال تعرض لإغماء عليه "بسبب الحرارة والخوف".

وقال رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار، إنه طلب من السلطات التحقق من سلامة جميع عربات التلفريك في أنحاء البلاد.