العالم اليوم - التفاؤل بشأن أرباح "إنفيديا" يقود الأسهم الأميركية للصعود

انتم الان تتابعون خبر التفاؤل بشأن أرباح "إنفيديا" يقود الأسهم الأميركية للصعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:24 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في أسواق "وول ستريت" عند الافتتاح، الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل بشأن تقرير أرباح إنفيديا، الذي طال انتظاره، إلى ارتفاع سهم شركة الرقائق إلى مستوى قياسي وبقاء أسهم النمو الكبرى الأخرى مرتفعة أيضا.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "​​داو جونز" الصناعي بواقع 30.48 نقطة، أو بنسبة 0.09 بالمئة، إلى 34494.17 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 15.56 نقطة، أو بنسبة 0.35 بالمئة، إلى 4415.33 نقطة.

كما صعد أيضا المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 96.35 نقطة، أو بنسبة 0.71 بالمئة، إلى 13593.95 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في التعاملات المبكرة اليوم، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غدا الأربعاء.