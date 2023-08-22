العالم اليوم - تباين أسعار النفط مع استمرار المخاوف إزاء الاقتصاد الصيني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:24 مساءً - تباينت أسعار النفط، الثلاثاء، مع استمرار تركيز المستثمرين على احتمال تقليص تباطؤ النمو الصيني الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام عالميا.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عاملا ضروريا لتعزيز حجم الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام.

لكن ضعف نشاطها الاقتصادي أحبط الأسواق بعد أن خيبت إجراءات التحفيز التي تعهدت بها البلاد التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع لمعيار إقراض رئيسي تم الإعلان عنه الاثنين.

ولم يستبعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، رفع أسعار الفائدة مجددا في معركتهم لاحتواء التضخم، ما تسبب في تأجيج المخاوف إزاء الطلب.

ومن المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها من النفط.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر بيانات من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق الثلاثاء.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 15:05 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 14 سنتا إلى 84.31 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا إلى 80.00 دولار للبرميل.