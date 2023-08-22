العالم اليوم - النيجر.. مقتل 12 جنديا في كمين نصبه مسلحون

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 07:24 مساءً - قتل 12 جنديا من جيش النيجر في كمين نصبه مسلحون، بمنطقة تيلابيري جنوب غربي البلاد التي تشهد أعمال عنف لمجموعات مسلحة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.

وقال تلفزيون الساحل إن مجموعة من الحرس الوطني تعرضت لكمين، الأحد، في بلدة أنزورو بمنطقة تيلابيري، لافتا إلى "مقتل 12 من جنودنا"، وموضحا أن رد الجنود "كبد العدو خسائر فادحة"، من دون تحديد عدد المهاجمين القتلى.

ودفنت الجثامين في حضور الليفتنانت كولونيل ماينا بوكار، الحاكم العسكري الجديد لتيلابيري، وفق المصدر نفسه.

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