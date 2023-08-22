العالم اليوم - إنقاذ 5 أطفال من تلفريك باكستان العالق.. واستغاثة من داخله

انتم الان تتابعون خبر إنقاذ 5 أطفال من تلفريك باكستان العالق.. واستغاثة من داخله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:21 مساءً - نجح رجال الإنقاذ في إخراج 5 أطفال إلى بر الأمان عبر طائرة هليكوبتر، من بين 7 أطفال ومعلمهم، بعدما علقت بهم عربة تلفريك فوق واد مرتفع في منطقة جبلية نائية شمال غربي باكستان، الثلاثاء.

وتوقفت عملية الإنقاذ بالهليكوبتر مع حلول الليل، وفق وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، إلا أن محاولات الإنقاذ الأرضي لا تزال مستمرة بعد أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك.

وعلق الثمانية في التلفريك صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد.

وأوضح المصدر أن الجيش أرسل خبراء في الكابلات إلى المنطقة، سيحاولون إنقاذ الأطفال واحدا تلو الآخر عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل.

وقال سكان محليون إن منقذين آخرين ممن لديهم خبرة في الإنقاذ بهذه الطريقة وصلوا أيضا إلى موقع الحادث.

وقال عبد الناصر خان، أحد السكان، لـ"رويترز": "إنها عملية بطيئة ومحفوفة بالمخاطر. يحتاج المنقذ إلى ربط نفسه بحبل، ثم يستقل عربة تلفريك أخرى وينقذهم واحدا تلو الآخر".

وقال المسؤول المحلي شاه فهد ووسائل الإعلام العسكرية، إنه تم إنقاذ طفلين واحدا تلو الآخر، وأظهرت لقطات تلفزيونية طفلا يتم إنزاله من التلفريك بواسطة طائرة هليكوبتر بحزام، ثم نقله إلى الأرض.

وقال شارق رياض خاتاك مسؤول الإنقاذ في الموقع لـ"رويترز"، إن العربة المعلقة تقطعت بها السبل في منتصف الطريق عبر واد على ارتفاع نحو 275 مترا فوق سطح الأرض.

وأضاف أن مهمة الإنقاذ بالمروحيات تعقدت بسبب الرياح العاصفة في المنطقة، كما أن مروحة الطائرة الهليكوبتر تهدد بمزيد من زعزعة استقرار التلفريك.

وقال غولفاراز، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما على متن التلفريك، لقناة "جيو نيوز" التلفزيونية المحلية عبر الهاتف: "وضعنا محفوف بالمخاطر، بالله عليكم افعلوا شيئا".

وأضاف أن أعمار الأطفال تتراوح بين 10 و15 عاما، وأن أحدهم أغمي عليه بسبب الحرارة والخوف.

وتجمعت حشود من القرويين في المنطقة الجبلية التي تبعد عن العاصمة إسلام أباد بنحو 200 كيلومترا، يراقبون عملية الإنقاذ بفارغ الصبر.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار، إنه يتابع التقدم المحرز في عملية الإنقاذ.

وأضاف كاكار في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "بفضل جهود أفراد جيشنا، بدأ الطلاب العالقون في المصعد الهوائي في العودة إلى الأرض بأمان".

وفي وقت سابق، قال إنه طلب من السلطات التحقق من سلامة جميع عربات التلفريك في أنحاء البلاد.